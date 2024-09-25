İnegöl'de Yaya Geçidinde Bisikletli Çocuğa Minibüs Çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken özel halk minibüsüne çarpan Muhammed Ali S. (8), yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Muhammed Ali S., Mercan M. (55) yönetimindeki 16 M 06166 plakalı özel halk minibüsüne çarptı. Devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Muhammet Ali S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.