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İnegöl'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

İnegöl'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmada, Cerrah Mahallesi'ndeki bir adreste saklandıkları belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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