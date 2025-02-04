İnegöl'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler yaptıkları çalışmada, Cerrah Mahallesi'ndeki bir adreste saklandıkları belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel