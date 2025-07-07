İnegöl'de Yangın: Maddi Hasar, Yaralı Yok
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, fakat olayda yaralanan kimse yok.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Şark Sokak üzerinde bulunan bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına kısa sürede müdahale eden İnegöl İtfaiye ekipleri, alevlerin çevre binalara sıçramasını önledi. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel