İnegöl'de Yangın Korkusu: Boş Arazide Çıkan Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde boş bir arazide çıkan yangın, köylülerin de yardımıyla ormana sıçramadan söndürüldü. Olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde boş arazide çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
İlçeye bağlı Edebey Mahallesi yakınlarındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu ormana sıçramadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel