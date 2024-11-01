İnegöl'de Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Küle Döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Hamidiye Mahallesi Barış Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.