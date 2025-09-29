Haberler

İnegöl'de Yağışlı Havada Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 49 yaşındaki sürücü ve 81 yaşındaki yolcu yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ankara karayolu Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Mesut S. (49), 16 BIN 102 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, köprülü kavşakta bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araç içinde bulunan Bekir Ç. (81) yaralandı. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları çıkarırken, sağlık görevlileri ise ilk müdahalelerini yaptıkları yaralılar, ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Mesut S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

