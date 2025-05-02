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İnegöl'de Yağış Nedeniyle Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Yağış Nedeniyle Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Şaban Y. (34), yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Şaban Y.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 10 AGA 923 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 16 KMD 24 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yaralanan sürücü Şaban Y., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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