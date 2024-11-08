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İnegöl'de Vidanjör Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

İnegöl'de Vidanjör Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinin giderinin açılmadığı gerekçesiyle tartışan bir kişi, vidanjör firması sahibi tarafından tabancayla vuruldu. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Özay Ç. (49), evinin giderinin açılmadığı gerekçesiyle tartıştığı özel vidanjör firması sahibi Harun R. (24) tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli kaçarken, Özay Ç. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokakta meydana geldi. Özay Ç., iddiaya göre, 3 gün önce evinin giderinin açılması bir özel vidanjör firmasını aradı. Aradan belli bir süre geçmesine rağmen gelen olmayınca Özay Ç., firma sahibi ile tartıştı. Bunun üzerine Özay Ç. ile firma sahibi Harun R. arasında evin önünde de tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun R., üzerindeki tabancayla Özay Ç.'ye ateş etti. Özay Ç. sağ bacağına isabet eden mermiyle yaralanırken, mermilerden biri de park halindeki 16 F 6644 plakalı aracın camına isabet etti. Şüpheli geldiği araçla olay yerinden kaçarken, yaralı Özay Ç. ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan Özay Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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