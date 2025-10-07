İnegöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1467 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kırsal Deydinler Mahallesi'nde, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamette ve bahçesinde yapılan aramada, samanlıkların altına gizlenmiş 1467 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 46 tüfek kartuşu ve 30 tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli M.A.E (45), gözaltına alındı.