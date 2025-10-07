İnegöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1467 Gram Esrar Ele Geçirildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir ikamette gizlenmiş 1467 gram esrar, kenevir bitkileri ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Operasyonda 45 yaşındaki M.A.E. gözaltına alındı.
Kırsal Deydinler Mahallesi'nde, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamette ve bahçesinde yapılan aramada, samanlıkların altına gizlenmiş 1467 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 46 tüfek kartuşu ve 30 tabanca mermisi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli M.A.E (45), gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel