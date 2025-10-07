Haberler

İnegöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1467 Gram Esrar Ele Geçirildi

İnegöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1467 Gram Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir ikamette gizlenmiş 1467 gram esrar, kenevir bitkileri ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Operasyonda 45 yaşındaki M.A.E. gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kırsal Deydinler Mahallesi'nde, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamette ve bahçesinde yapılan aramada, samanlıkların altına gizlenmiş 1467 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 46 tüfek kartuşu ve 30 tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli M.A.E (45), gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Postecoglou, Nottingham'dan gönderilebilir

Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Ünlü teknik adam gönderilebilir
Eleştirilerin odağı olan Samet Akaydin, ligin zirvesine çıktı

Eleştirilerin tek odağıydı! Yaptığıyla herkesi susturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.