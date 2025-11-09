İnegöl'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan 53 yaşındaki S.M. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine şüpheliyi takip etti ve aracında 405 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hamidiye Mahallesi'nde, uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, şüpheli S.M'yi (53) takibe aldı.
Bursa'dan İnegöl'e 16 APY 231 plakalı araçla gelen şüpheli, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri ve motorize asayiş timi tarafından durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda 405 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheli S.M. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel