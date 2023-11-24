İnegöl'de Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Şahıslar Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliler, polis ekiplerini fark edince araçla kaçmaya başladılar. Ancak kovalamaca sonucu 2 şahıs yakalandı.

- Dur ihtiharına uymayan süpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğünün dur ihtarına uymayıp aracı bırakıp kaçan şahıslar kovalamaca sonucu yakalandılar.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan İnegöl'e geldiği öğrenilen 34 FG 6977 plakalı kiralık araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi aldı. İnegöl girişinde bekleyen polis ekiplerini gören şüpheliler, araçla kaçmaya başladılar. AVM içine giren şahıslar aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya başladılar. Kaçan şahıslardan İzzet K.Ve Binali E.Polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar. Bir şahıs ise kaçarak kayıplara karıştı.

Yakalanan 2 şahıs gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Araç aranmak üzere Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.