Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, yola çıkan kaçan araçta 250 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Zanlı H.K. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi İnegöl Büro Amirliği ekipleri ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Polis, takip ettiği bir aracı ilçe girişinde durdurmaya çalıştı.

Bu sırada polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki zanlı H.K. (40) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramada 250 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA " / " + Kadir İnci -
