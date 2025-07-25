İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 120 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Şüpheli S.B'ye ait iş yerinde yapılan aramalarda, 120 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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