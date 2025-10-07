İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo Esrar ve Silah Ele Geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 9 kilo 400 gram esrar, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili M.A.E. (45), gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Merkez Karakolu ekipleri, Deydinler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, savcılık talimatıyla adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, samanlığın altına gizlenmiş 9 kilo 400 gram esrar ile 1 ruhsatsız kesme tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Evde bulunan M.A.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.