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İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 37 Zanlı Tutuklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 51 zanlıdan 37'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 zanlıdan 37'si tutuklandı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 39 şüpheli ile cezaevinde başka suçlardan tutuklu bulunan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 37'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrolle salıverildi, 6'sı serbest bırakıldı.

Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 178 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak"tan işlem yapıldı.

Polis ekiplerince 16 Ocak'ta İnegöl'de helikopter, narkotik dedektör köpekleri ve dron destekli 1000 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 35 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirilmiş, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 39 zanlı gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin yanı sıra başka suçlardan cezaevinde bulunan 12 tutuklunun suça karıştığı tespit edilmişti.

Şüphelilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 133 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 315 gram esrar, 13 kök kenevir, 18 uyuşturucu hap, 8 yeşil reçete hap, 4 hassas terazi, 13 tabanca, tüfek ve 98 fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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