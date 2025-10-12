Haberler

İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satışı yapan 2 kişi, narkotik ekiplerince yakalandı ve tutuklandı. Araçta 22,92 gram sentetik uyuşturucu ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bursa-İnegöl kara yolu üzerinde uygulama yaptı.

Ekipler, Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan bir araçta uyuşturucu satışı yaptıkları esnada A.D. ve M.E'yi yakaladı.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 22,92 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 cep telefonu, uyuşturucu paketlemede kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
