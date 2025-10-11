Haberler

İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma, bir evde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişiyi gözaltına aldı ve güvercin kümesinde gizlenmiş toplamda 1 kilo 973,52 gram esrar ele geçirdi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde uyuşturucu madde satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonda güvercin kümesinde gizlenmiş 1 kilo 973,52 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli G.A'nın (36) işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
