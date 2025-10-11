İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma, bir evde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişiyi gözaltına aldı ve güvercin kümesinde gizlenmiş toplamda 1 kilo 973,52 gram esrar ele geçirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde uyuşturucu madde satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonda güvercin kümesinde gizlenmiş 1 kilo 973,52 gram esrar ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli G.A'nın (36) işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel