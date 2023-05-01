İnegöl'de Tur Otobüsü Bariyerlere Çarptı: 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve 2 öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda öğrenci de yaralandı. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolu çift şeritli olarak trafiğe kapandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde geziden dönen öğrencilerin bulunduğu tur otobüsü bariyerlerin üzerine devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü ve 2 öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda öğrenci de yaralandı.

Kaza gece yarısı İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çanakkale gezisinden Ankara'ya dönen öğrencilerin bulunduğu Kemal A. yönetimindeki 06 BFV 850 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre hızlı gittiği belirtilen sürücünün ani fren yapması sonucu kontrolden çıktı. Kemal A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs yan yatarak, bariyerin üzerine devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada hafif şekilde yaralanan öğrenciler, arkadaşlarına yardım ederek otobüsten çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR VE 2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

VALİ CANBOLAT: OTOBÜSTE 47 KİŞİ VAR

Görüntü dökümü

-Detaylar