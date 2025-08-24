İnegöl'de Traktörün Şarampole Yuvarlanması: Sürücü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlasına gitmek için yola çıkan Kenan A. (53), kontrolünü kaybettiği traktörle 20 metrelik şarampole yuvarlanarak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Kenan A. (53) ağır yaralandı.

Kaza, kırsal Aşağıballık ile Çitli mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Tarlasına gitmek için yola çıkan Kenan A.'nın kontrolünü yitirdiği traktör, 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Kenan A., ağır yaralandı. Kenan A., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kenan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
