İnegöl'de Traktör Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Kenan A. (53) ağır yaralandı.

Kaza, kırsal Aşağıballık ile Çitli mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Tarlasına gitmek için yola çıkan Kenan A.'nın kontrolünü yitirdiği traktör, 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Kenan A., ağır yaralandı. Kenan A., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kenan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.