İnegöl'de Traktör Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralandı

İnegöl'de Traktör Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarla yolunda seyir halindeki traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Sürücü Kenan A. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Kenan A. (53) ağır yaralandı.

Kaza, kırsal Aşağıballık ile Çitli mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Tarlasına gitmek için yola çıkan Kenan A.'nın kontrolünü yitirdiği traktör, 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Kenan A., ağır yaralandı. Kenan A., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kenan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kolombiya'da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı

Ülke rahat bir nefes aldı! Yıllardır aranıyordu, böyle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.