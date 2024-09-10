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İnegöl'de traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Muazzez Turan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Muazzez Turan (52), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Hocaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. 16 EU 513 plakalı traktörüyle, annesi Muazzez Turan ile birlikte tarlaya giden İbrahim Turan (30), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Turan, kontrolden çıkıp devrilen traktörden atlarken, annesi ise aracın altında kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Muazzez Turan, ambulansla sevk edildiği İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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