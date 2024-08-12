İnegöl'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza, saat 09.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İdris Şar, evinin önünde 16 AY 331 plakalı traktörünü tamir etmeye başladı. O sırada hareket eden traktör, Şar'ın üzerinden geçti. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 çocuk babası, kurtarılamadı. Cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel