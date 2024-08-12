İnegöl'de traktör kazası: 87 yaşındaki adam hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamir etmek istediği traktörün hareket etmesiyle altında kalan İdris Şar (87), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İdris Şar, evinin önünde 16 AY 331 plakalı traktörünü tamir etmeye başladı. O sırada hareket eden traktör, Şar'ın üzerinden geçti. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 çocuk babası, kurtarılamadı. Cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),