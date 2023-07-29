İnegöl'de traktör devrildi, sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz bahçesinde meydana gelen kazada traktör devrildi ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz bahçesinde meydana gelen kazada traktör devrildi; sürücüsü yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Soğukdere Mahallesinde meydana geldi. Ceviz bahçesine çalışmak için giden Recep O. (46) yönetimindeki 16 KLZ 78 plakalı traktör, sürücüsünün gözünü güneş alması sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkarılan yaralı sürücü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Traktörün devrildiği yamaçtaki boşluğa düşerek ezilmekten kurtulan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA