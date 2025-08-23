İnegöl'de Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Aşağı Ballık Mahallesi'nde Kenan A. (53) idaresindeki traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
