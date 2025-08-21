İnegöl'de Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Madenköy Mahallesi'nde bir traktör devrildi. Sürücü Eyüp U. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Madenköy Mahallesi'ndeki bir tarlada Eyüp U. (43) idaresindeki 16 BMT 931 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
500
