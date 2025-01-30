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İnegöl'de Trafik Kazası ve Yangın Olayı

İnegöl'de Trafik Kazası ve Yangın Olayı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası sonucunda bir kişi yaralandı. Ayrıca, bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yunus Ç, idaresindeki 16 ABC 163 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Efsane Sokak'ta, Diyar D. yönetimindeki 16 BLV 391 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 16 ABC 163 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Nur Ç. (27) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Çeltikçi Mahallesi 5700 Sokak'ta bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında dumandan etkilenen civcivler öldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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