İnegöl'de Trafik Kazası: Motosikletle Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ters yönden gelen otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri ve polis tahkikat başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ters yönden geldiği iddia edilen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi, Hakkı Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan U. (41) yönetimindeki 34 RU 6423 plakalı otomobil, ters yönden İnegöl Caddesi'ne çıkış yapınca, Gizem Ö. (23) idaresindeki 16 BTG 039 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan annesi Nilüfer Ö. (43) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanın Nilüfer Ö. ile yaralı annesinin başında gözyaşı döken Gizem Ö. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken otomobil sürücüsü Oğuzhan U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sahalara geri dönüyor! Sergen Yalçın'ın yeni durağı belli oldu

Ve beklenen oldu! İşte Sergen Yalçın'ın yeni durağı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.