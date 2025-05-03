İnegöl'de Trafik Kazası: Kamyona Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

İnegöl'de Trafik Kazası: Kamyona Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kamyona çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Muhammed C. yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, kırsal Kulaca Mahallesi Bursa-Ankara kara yolunda aynı yönde seyreden A.G. (30) idaresindeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, İnegöl İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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