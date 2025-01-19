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İnegöl'de Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 18.30 sıralarında 16 AUD 457 plakalı otomobilin sürücüsü M.A. (26), İnegöl istikametinden Pazaryeri istikametine seyir halindeyken, kavşakta önüne çıkan S.D. (18) idaresindeki 16 PL 875 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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