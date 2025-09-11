İnegöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Takla Attı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cip ile çarpışan hafif ticari araç takla atarak tarlaya savruldu. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Abdulkadir E. (20) yönetimindeki 16 BNJ 267 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden İlhan G. (48) yönetimindeki 16 PP 835 plakalı cipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan sürücüler, sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddederek, ayakta tedavi oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.