İnegöl'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullandığı otomobolin kamyona arkadan çarptığı yaralanan Muhammed Can (23), tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük yönüne giden Muhammed Can yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi mevkisindeki Karayolları Denetim İstasyonu'na giriş yapmak için yavaşlayan Adil H.'nin (31) kullandığı 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil, kamyonun altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Can, hurdaya dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muhammed Can, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Muhammed Can, bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü Adil H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.