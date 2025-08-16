İnegöl'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Günay Ö. yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Günay Ö. (37), yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 10.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan Abdullah K. (43) yönetimindeki 16 ALU 599 plakalı hafif ticari araç, 7'nci Sokak'tan gelen Günay Ö. yönetimindeki 16 BBL 610 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarparken, sürücüsü ise yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Günay Ö., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
