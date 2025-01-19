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İnegöl'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

İnegöl'de Trafik Kazası: Bir Yaralı
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İnegöl'e bağlı İsaören Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, F.A. isimli sürücünün aracının diğer bir araca çarpmasının ardından kontrolünü kaybederek tel örgülere ve beton duvara çarpması sonucu hafif yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya müdahale etti ve hastaneye kaldırdı.

İnegöl'e bağlı İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 ADP 018 plakalı aracın sürücüsü F.A. (20), seyir halindeyken 17 AA 415 plakalı araca hafif şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki tel örgülere ve beton duvara çarparak durabildi.

Kazada, F.A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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