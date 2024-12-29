Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
Karar okunurken duruşma salonunda dikkat çeken görüntü
Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı

İnegöl'de Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

İnegöl'de Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Otomobilini kullanan Fırat S., çarpmanın etkisiyle sıkışarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi'nde, Karanfil Caddesi'nden çıkan Mustafa D. (40) yönetimindeki 16 ARB 494 plakalı otomobil, Esenler Caddesi'nde seyir halinde olan Fırat S. (26) yönetimindeki 26 AFB 128 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada, 26 AFB 128 plakalı otomobilin sürücüsü Fırat S, araç içinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
img

Beşiktaş, başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı
img

Enes Hattap, 61 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek
img

Makarnaya ödediği paraya isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
Beşiktaş, başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş, başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı
Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu
Dünyanın 1 numarası kot giydiği için kovuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin'in katillerinin son sözleri
İşte ömür boyu ceza alan Narin'in katillerinin son sözleri
Bomba iddia: Vinicius Junior, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı
Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.