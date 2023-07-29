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İnegöl'de trafik kazası: Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında piknik yapan bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına karışan iki sürücüden biri tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında piknik yapan bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına karışan iki sürücüden biri tutuklandı.

Piknik yapanlara çarpan otomobillerin sürücüleri Üftade N. (41) ile Ahmet A. (45), olayla ilgili soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı.

"Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan adliyeye sevk edilen sürücülerden Ahmet A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Üftade N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üftade N. yönetimindeki 26 ABM 507 plakalı otomobil ile Ahmet A'nın kullandığı 16 F 0377 plakalı otomobil, dün Eskikaracakaya Mahallesi yakınında çarpışmıştı. Kazanın etkisiyle savrulan Üftade N. yönetimindeki araç, kara yolu kenarında mola vererek piknik yapanlara çarpmıştı. Kazada, piknikçilerden Uğur Koç (64) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Cavit Kılıç (64) ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

Jandarma İnegöl Bursa Güncel Haberler

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