İnegöl'de Trafik Kazası: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çekicinin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada anne Ebru C. ve kızı Zeynep C. yaşamını yitirdi. Olayda 3 kişi de yaralandı.

Enes A. (23) yönetimindeki 11 ABH 651 plakalı çekici, Bozüyük-İnegöl kara yolunda Taner C. (60) idaresindeki 16 BG 443 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ebru C. (51) ve kızı Zeynep C. (23) ile Nesrin C. (56) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan anne Ebru C. ile kızı Zeynep C, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
