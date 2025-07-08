İnegöl'de Trafik Kazası: Anne ve İki Kızı Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü anne ile 2 kızı yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1'inci Köprülü Sokak'ta meydana geldi. Yasin G. (24) yönetimindeki 16 KRC 06 plakalı kamyonet ile yan yoldan seyir halinde olan Sümeyye Ö.'nün (33) kullandığı 16 BIA 212 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sümeyye Ö. ile yanındaki kızları Şeyma Ö. (7) ile Ayşe Ö. (9) hafif yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan anne ile kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.