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İnegöl'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

İnegöl'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ünal U. (30) yönetimindeki 16 ARZ 497 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Selçuk A. (35) yönetimindeki 16 CEK 44 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 16 CEK 44 plakalı otomobilin sürücüsü Selçuk A. ve araçta bulunan İpek A. (4), Dilek A. (29), Tuğçe A. (9) ile 16 AEZ 497 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Emine U. (48) ile Hatice U. (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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