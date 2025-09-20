Haberler

İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Akpınar Caddesi'nde seyir halinde olan Mehmet Ç. (51) yönetimindeki 16 BHZ 537 plakalı hafif ticari araç, Akhmad K.'nin (60) kullandığı 16 BTR 732 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile otomobilde bulunan Shatarat K. (60) ile Eldar M.(31) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rakam öyle böyle değil! Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

Aziz Yıldırım 25 milyar TL demişti! İşte Fenerbahçe'nin borcu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump uyuşturucu taşıyan tekneyi vurduklarını açıkladı: 3 narko-teröristi öldürdük

Trump uluslararası sulardaki tekneyi gözünü kırpmadan vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.