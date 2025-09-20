İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
A.K. (60) yönetimindeki 16 BTR 732 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde M.C. (51) idaresindeki 16 BHZ 537 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan S.K. (60) ve E.M. (31) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel