İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu Hamzabey Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, İnegöl'den Yenişehir yönüne ilerleyen Ozan B. (41) idaresindeki 35 AYH 887 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptıktan sonra savruldu. Aynı yönde seyreden Ediz A. (22) yönetimindeki 16 ALV 326 plakalı otomobil, savrulan araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile 35 AYH 887 plakalı araçta bulunan yolcular Çağdaş B. (40) ve Beril B. (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çağdaş B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.