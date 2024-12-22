İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Yolu üzerinde, Gökmen S. (46) idaresindeki 16 KGR 27 plakalı otomobil ile Ertekin K. (52) yönetimindeki 16 BDD 314 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Melike Ünver S. (38) ve Hüseyin Eymen S. (6) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.