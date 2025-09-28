Haberler

İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Furkan G. (28) yönetimindeki 16 AGB 301 plakalı hafif ticari araç, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Sokak'ta Uğur T. (19) idaresindeki 16 ANM 959 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil, kazanın etkisiyle ters döndü.

Kazada sürücülerle otomobilde yolcu olarak bulunan Rabia T. (16) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmam, cemaate ateş püskürdü: Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?

"Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım"
Prof. Dr. Üşümezsoy, Kütahya için 6.5'lik deprem uyarısı yapmış

Üşümezsoy yine nokta atışı yapmış! Verdiği röportaj gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.