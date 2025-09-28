Haberler

İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan cip takla attı, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan cipin, takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolunda meydana geldi. Furkan G. (28) yönetimindeki 16 AGB 301 plakalı hafif ticari araç ile Divan Sokak'tan yola çıkan Uğur T.'nin (19) kullandığı 16 ANM 959 plakalı cip, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Savrulup takla atan cip, ters dönerken, kazada sürücüler ile cipteki Rabia T. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hilal Cebeci, Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü: Terbiyesizler

Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü
İmam, cemaate ateş püskürdü: Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?

"Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.