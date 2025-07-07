İnegöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ve hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan yolcu yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Halhalca Mahallesi yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elnur B. (38) idaresindeki 43 AAZ 575 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Burhan Ç. (54) yönetimindeki 16 ABL 426 plakalı hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Elnur B. ve yanında yolcu olarak bulunan babası Mehmet B. (63) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumlarının netleşmesi için incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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