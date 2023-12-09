İnegöl'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ve bir yolcu yaralandı. Kazada otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'nda seyreden B.O.Ç. (17) idaresindeki 16 AIJ 740 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan K.A. (16) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.O.Ç, Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.???????