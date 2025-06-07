İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda, 10 yaşındaki bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Baran A. (20) idaresindeki 06 CDY 287 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak ile Bizim Sokak kesişiminde Fehim D. (35) yönetimindeki 16 BBF 777 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu, Fehim D'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Kerem A. (10) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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