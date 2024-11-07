İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir trafik kazasında 64 yaşındaki sürücünün SUV aracı, 34 yaşındaki otomobil sürücüsüne çarptı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda seyreden Şeref İ. (64) idaresindeki 16 NC 505 plakalı SUV tipi araç, aynı yöne giden Sevda O'nun (34) kullandığı 06 CUM 626 plakalı otomobile arkasından çarptı.
Otomobil sürücüsünün ani fren yapmasından kaynaklandığı iddia edilen kazada, Sevda O. hafif yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.