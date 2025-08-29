İnegöl'de Trafik Kazaları ve Çocuk Düşmesi: 3 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil ve traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaralanırken, başka bir olayda otomobil şarampole devrildi. Ayrıca, 4. kattan düşen bir çocuk ağır yaralandı. Olaylarla ilgili incelemeler sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
F.M.A. (27) idaresindeki 34 RU 3168 plakalı otomobil, İnegöl-Bozüyük kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu R.Ö. (36) yönetimindeki 16 PU 123 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle traktörde yolcu olarak bulunan Y.D. (30) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
İnegöl ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Kozluca Bulvarı'nda, seyir halinde olan A.Y. (63) yönetimindeki 35 BTV 420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü A.Y. hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen çocuk yaralandı
İnegöl ilçesinde, çamaşır asarken 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Narçiçeği Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katında ailesiyle yaşayan E.K. (15), çamaşır asarken beton zemine düştü
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan E.K, ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.